政府在防疫嚴峻期間，雖對全台酒店、舞廳祭出「停業令」，卻對KTV及其他八大行業網開一面，不少夜店、酒吧、小吃部依然歌舞昇平，停業標準不一，業者叫苦連天，暗渡陳倉轉入地下大有人在，防疫風險未因此降低。

疫情指揮中心4月8日發現北部某酒店女公關確診，翌日宣布全台酒店、舞廳暫停營業，迄今復業遙遙無期，外界多次質疑、詬病，像KTV如此高度群聚的娛樂場所，可能比酒店還危險，為何能持續營業？

只禁酒店、舞廳，卻放任KTV等娛樂場，只是頭痛醫頭事半功倍，不少酒店及舞廳歇業後，數千名女公關紛紛外流轉入地下，有些變成傳播妹，配合酒客到KTV開包廂陪酒，等於變相持續經營，禁了等於沒禁，染疫風險依然存在。

警方指出，日前錢櫃KTV5死大火震驚社會，從消費人口和經濟能力來看，去KTV的民眾絕對比去酒店的多，有人在包廂不戴口罩，也不遵守1.5公尺社交距離，加上吃吃喝喝、口沫四濺，如此高風險、高群聚營業場所，錢櫃出事後，政府依然無動於衷，甚至有帶風向的媒體網軍，將責任推給地方政府轉移焦點。

最近因台灣的防疫措施得宜，不少民眾放鬆戒心，清明連假的大出遊可見一斑，有的KTV業績竟還小幅增長，但各縣市各自為政，許多防疫配套並未落實，有的沒有實名制，有的沒在包廂座位貼膠帶，提醒保持安全距離，更遑論變相的小吃部、鐵皮屋、阿公店，防疫和公安都存在嚴重問題。

政府只禁酒店、舞廳，KTV其他娛樂事業照舊開門，民眾紛紛湧進KTV消費，對這些特種場所和高群眾的娛樂場合，應該一視同仁，不能顧此失彼，甚至厚此薄彼，雙標施政讓業者、民眾無所適從，八大行業也將繼續混亂和不安。

(中時電子報)