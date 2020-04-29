網紅陳小藍開箱「BUYDEEM北鼎粉漾美顏壺」/截取自youtube

眼看母親節就要到來，子女想要孝敬媽媽親自下廚嗎？現在就算沒下過廚也不怕做成地獄料理，只要交給「這一壺」就能讓媽媽笑開懷！「BUYDEEM北鼎粉漾美顏壺」堪稱料理神隊友一點也不為過，因為只需一鍵就能搞定百道湯水，甚至還能一壺兩用，就連長期推廣健康飲食的食尚達人陳月卿也大力推薦！

美顏壺3組合9模式 網紅輕鬆完成3道美食

壺身擁有淡淡茱萸粉色的「BUYDEEM北鼎粉漾美顏壺」，就是近期呼聲很高的母親節禮物。升格當媽的網紅陳小藍就為大家直接開箱，並示範如何使用美顏壺輕鬆製作3+1道料理。「BUYDEEM北鼎粉漾美顏壺」由美顏壺及主機底座、茶籃組及玻璃燉盅組合而成，茶籃可放置茶葉或中藥材包，做成養身飲品，而美顏壺擁有9種烹煮模式，分別為甜湯、養生湯、花果茶、煮水、溫奶、煲湯、粥品、燕窩、優格，獨特智能溫控技術，可同時煲湯及煮飯，只需按一下即能達成烹飪目的；玻璃燉盅則可耐熱500度，且冷熱溫差可達150度，無毛細孔也不會串味。

「BUYDEEM北鼎粉漾美顏壺」的智能溫控可同時煮湯及煮飯/截取自youtube

陳小藍示範的第一道料理為【藥燉大蒜雞湯】，而料理中添加的水則是來自Vitaway活水機，特別針對台灣水質設計，可以直接飲用，毋需煮沸，既方便又安全。食材都放進壺裡後蓋上蓋子，按下"養生湯"再按"開始"即可，等待60分鐘就完成料理；第二道是【日式昆布鍋】，一樣先將食材放進壺中，肉片可在倒數第二格亮燈時再放，以免肉質乾柴，與此同時陳小藍要挑戰一壺兩用，隨即在玻璃燉盅放入紫米，一樣等待60分鐘。最後一道是小孩特別喜愛的【優格】，製作方式非常簡單，只需牛奶、優格粉即可，再直接按一鍵就好，不過優格製作時間長達8小時，因此建議晚上製作，隔天一早就能吃到好吃優格囉！

陳小藍示範製作藥燉蒜頭雞湯/截取自youtube

增免疫是防疫根本 Vitaway維他惠活水機讓喝水好安心

防疫除了戴口罩、勤洗手外，最重要的是增加體內的免疫力。適度補充水分可以促進新陳代謝，如此也能增加身體免疫力唷！影片中提到的Vitaway維他惠活水機擁有專利高溫竹炭濾管，可以持續釋放遠紅外線與負離子，進而活化水質。仿天然地層七道濾芯，既能過濾各種有害物質，還可保留對人體有益的微量礦物質，就像是家裡有了高級水源一般，給予家人最安全的用水環境。值得一提的是，Vitaway維他惠活水機不會排廢水也不需要插電，還擁有5秒專利速旋濾心，自己就能方便更換，非常節能又環保。

Vitaway維他惠活水機可以活化水質、過濾重金屬/截取自youtube

母親節限時優惠 5/31前消費免費拿500元

為了歡慶母親節，即日起至5/13有母親節限量優惠，凡購買Vitaway維他惠活水機就贈送濾芯及保溫壺，特價只要26,500元(原價30,580元)；購買北鼎粉漾美顏壺則是獲贈Vita-Codes美顏茶四享禮盒及芝麻，優惠價8,490元(原價11,449元)。此外，5/31前還可以免費獲得500元購物金！

只要兩小時就輕鬆完成1-2人份的料理，連陳小藍都驚呼實在太方便！「BUYDEEM北鼎粉漾美顏壺」真的操作簡單、方便又多功能，其實除了小家庭以外，也非常適合小資族跟租屋族，絕對是CP值超高的家電用品，一個人也能快速變大廚！

網紅小藍開箱「BUYDEEM北鼎粉漾美顏壺」/截取自youtube

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(中時電子報)