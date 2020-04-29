聯發科(2454)法說報喜，今年第一季毛利率衝上43.1％，一舉寫下近19季以來的新高，且儘管面對新冠肺炎疫情，仍未下修今年全球、大陸的5G智慧手機出貨量預估，執行長蔡力行也表示，今年5G出貨會逐季成長，聯發科今股價反映利多，開高震盪，漲幅達4%，最高重新登上400元大關。

聯發科第一季不僅營收超越財測，單季每股獲利3.64元，毛利率也達43.1%，寫下近19個季度新高，在首季全球飽受疫情衝擊下，聯發科營運表現挺住，表現有撐。

展望第二季，執行長蔡力行認為，隨著5G SoC(系統單晶片)持續出貨下，營運將進一步回溫，聯發科對2020年全球與大陸5G智慧型手機的出貨量看法不變，預估全球在1.7億~2億台之間，大陸市場佔其中的1億~1.2億台，目前大陸的5G佈建進行中，故第二季大陸智慧機市場有機會出現回溫，今年5G出貨會逐季成長。

儘管面對疫情衝擊，但蔡力行認為，聯發科今年仍會有合理的成長，透過均衡的產品組合以及5G強勁的產品週期，可讓這些不確定因素對全年業務的潛在影響應在可控制範圍之內，產品開發目前皆如計畫進行，進度不受影響。

聯發科第二季財報，以美金對台幣匯率1比30計算，第二季營收預估在621億~669億元之間，季增加2%~10%，與去年相比增加1%~9%，營業毛利率預估為42.5%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估32.5%±2%。

聯發科第一季營收為608.63億元，季減少5.9%，年增加15.4%，第一季營業毛利為262.37億元，季減少4.6%，年增加22.2%，毛利率為43.1%，較前季增加0.6個百分點，較去年同期增加2.4個百分點，創下自2015年第二季以來近19個季度的新高，單季淨利58.04億元，季減少9.1%，年增加69.9%，每股盈餘為3.64元。

(時報資訊)