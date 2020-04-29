內政部長徐國勇今天上午到台南市延平郡王祠參加紀念鄭成功開台359周年中樞祭典。(曹婷婷攝)

內政部長徐國勇今天上午到台南市延平郡王祠參加紀念鄭成功開台359周年中樞祭典。(曹婷婷攝)

內政部長徐國勇今天上午9點到台南市延平郡王祠參加紀念鄭成功開台359周年中樞祭典，徐國勇說，疫情嚴峻之際，來此也向開台祖師鄭成功祈求庇佑台灣平安、早日遠離疫情，他說，台灣在防疫是世界模範生，他也推崇台南市長黃偉哲防疫有成，台南是直轄市中防疫做得最好、最到位，他以中央立場向台南道謝。

徐國勇說，這個祭典是國家祭典，他代表總統來參加，他說，鄭成功開墾台灣時也曾遇過瘟疫，鄭成功防疫相當成功，今天很高興參拜鄭成功，祈求鄭成功保佑疫情遠離台灣。他也盛讚台南在六都當中確診病例最少，台南防疫很用心。

由於台灣接連幾天零確診，被問到是否看好疫情，徐國勇說，大家審慎以對，謹慎對待疫情一定能度過難關，人民一點點不方便帶來防疫成功，感謝全民配合，但全世界疫情仍嚴峻，台灣仍是要相當小心。

他說，今年因疫情關係，很多外國人士無法參加，感謝金門副縣長黃怡凱及鄭氏宗親都來參加，礙於疫情，鄭氏宗親們分流祭祀，進行人數控管，這也是防止疫情擴散的典範。

鄭成功開台359周年中樞祭典歷年來循例盛大舉辦，今年則因應新冠肺炎疫情的防疫需求，規模大幅縮水，歷年都固定參加祭典的日本、大陸宗親都沒有出席，從300多人縮減至不到50人參加，各地鄭氏宗親則分流前來延平郡王祠祭祀。

(中時 )