《商情》避險需求下降 打壓周二紐約期棉連3挫 10:022020/04/29 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求下降，打壓周二紐約期棉連3挫；因歐洲及美國冠狀病毒(COVID-19)疫情趨緩，令部分國家逐步放鬆限制措施，導致市場對黃金避險需求下降，拖累期金連3挫；分析師表示，美國4月消費者信心降至近六年低點，顯示疫情仍導致投資信心下滑，可能對金價提供一定支撐。 終場6月黃金跌1.6美元，報每盎司1722.2美元，5月白銀漲0.12美元，報每盎司15.33美元，7月白金漲18.6美元，報每盎司795.6美元，6月鈀金跌16.1美元，報每盎司1878.7美元。(商品行情網) (時報資訊) 也許您會感興趣 財經熱門新聞 別太高興！美股噴V靠5魔股 專家驚曝凶兆 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 雙李宮鬥！新光金獨董李勝彥爆4大理由 反對李紀珠任下屆董事 - 財經 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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