避險需求下降，打壓周二紐約期棉連3挫；因歐洲及美國冠狀病毒(COVID-19)疫情趨緩，令部分國家逐步放鬆限制措施，導致市場對黃金避險需求下降，拖累期金連3挫；分析師表示，美國4月消費者信心降至近六年低點，顯示疫情仍導致投資信心下滑，可能對金價提供一定支撐。

終場6月黃金跌1.6美元，報每盎司1722.2美元，5月白銀漲0.12美元，報每盎司15.33美元，7月白金漲18.6美元，報每盎司795.6美元，6月鈀金跌16.1美元，報每盎司1878.7美元。(商品行情網)

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