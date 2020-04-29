新北市永和日前發生群聚鬥毆事件，民眾撥打110報案，反遭到場警員質疑「為何不打派出所電話！」甚至被警方訓斥，新北市長侯友宜29日在市政會議震怒痛批警方「莫名其妙」、「不可思議」，打110是天經地義，他也要求所有局處遇事不要推，不要把單一窗口講得有多神，民眾打進來又推拖拉，他最討厭。

侯友宜29日市政會議最後，突然詢問在場局處首長報案要打哪支電話，眾人都說「110」，侯友宜說，永和警分局事件，讓他非常訝異，要求民眾報案打派出所電話，是什麼道理？基層員警教育訓練不佳，他更不解，事後警局幹部回應媒體，竟還說出打110要層層轉報這種說法。

侯友宜說，今日上午他打電話給分局長，他的口氣就已經告訴分局長這樣做不對，分局長竟還支支吾吾，很多理由。

侯友宜說，叫民眾打派出所電話從邏輯想就不對，給人做不正當聯想，這不是小事，是大事。

侯友宜也說，民眾的事就是我們的事，千萬不可以推事情，不管是不是業務範圍，先接起來，能夠幫忙多少就幫忙，交通隊接到刑事報案也要幫忙，不能幫的再幫民眾轉接，其他跨局處溝通的事，也是如此，電話打一打就可以，不用那邊公文會來會去。

是否對永和警分局有懲處，侯友宜說，警察局會做最好的處置。

(中時 )