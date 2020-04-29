政府提出疫情紓困方案，但對酒店八大業者來說，申請十分困難，更有不少人在過程中打退堂鼓，專門協助失業女公關的團體「酒與妹仔的日常」就表示，16日公布相關政策以來，他們就持續被退件甚至刁難，一直到28日，他們輔導的50多名女公關中，才有第1個人拿到3萬元補助，猶如登天之難，中間的問題、苦水真的不少。

律師陳振禮表示，政府引用「嚴重傳染病條例，賦予指揮官的權力，宣布酒店無限期停業，但除非總統發佈緊急命令，否則「無限期」3個字法源有爭議，且哪些行業需停業，也無明確標準，不僅侵害人民工作權，更不符合平等、比例原則，有違憲之虞。

陳振禮說，依照現行法律，從業人員者目前有兩條法律救濟途徑，一是提告請求國家賠償，建請法官聲請釋憲，或等敗訴確定後自行聲請釋憲；另可提訴願，被駁回後再提行政訴訟，請求法院命中央流行疫情指揮中心宣布酒店復業，或撤銷停業命令。

「酒與妹仔的日常」工作人員小花表示，酒店被勒令停業後，他們就先在臉書粉絲團上，希望各界連署，聲援相對「弱勢」的她（他）們，目前已有3416人支持，其中業界女公關也有1300人。

小花說紓困方案16日公布後，不少人去申請時，承辦人都面露難色，甚至有人暗喻：「連你們也來申請？」、「還沒輪到你們吧…」像有的人要求提出勞僱合約、薪資單或是工作證明，小花說在這行其實很多人都拿不出來。

有酒店業者感嘆，外界對他們，還是有「次一等人」的歧視，不少人認為從工廠、觀光、餐飲、住宿產業，大家還沒補助到，怎麼輪得到我們？但八大真的很慘，真的很多單親爸爸、媽媽，都快活不下去了。

(中時電子報)