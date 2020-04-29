台南市長黃偉哲連續2天為了1968APP炮轟中央，中央承諾近日將精進後，他今天受訪表示，沒有人希望疫情變不好，出發點正面就給予肯定，但正確出發點也要有正確工具，他以用錯試劑比喻，錯誤試劑只會得到很多偽陽性、偽陰性，期待1968APP更精進，避免錯殺，而非明明沒人還說人滿為患，這對地方有殺傷力。

黃偉哲今天一早出席鄭成功中樞祭典時，面對1968APP引發話題，他說，感謝中央連日關心，也回應1968設計確實有瑕疵，工作人員會盡速修正。他說，1968就像快篩試劑，若本身失準，不僅害了商家也害了民眾，希望1968更為準確，讓防疫跟拚經濟得到最大公約數，不要錯殺地方。

他也重申，針對中央評估台南有27處景點納入監測範圍，不知該哭還是該笑，後天就是五一連假，台南把防疫工作做好，百分之一千配合中央流行疫情指揮中心指示，市府也會在五一連假加派人手到各大景點疏導人潮人流跟交通，但現在心情其實「剉咧等」，怕這個風波過後也沒人潮敢來台南，連疏導都沒得疏導，讓景點淪為養蚊子。

他說，防疫工作上，希望中央、地方能夠一條心，中央設置1968也是希望多一道防疫措施，台南不管在景點或夜市都會做好防疫工作，但1968APP有問題，就不敢說會得到正確答案，就好比錯誤試劑到最後還是要退還，期待1978APP更精進，等到精進了就可精確掌握人潮人流，屆時，地方當然可以接受。

(中時 )