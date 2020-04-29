陸兩會時間拍板： 521政協 522人大會議召開 10:152020/04/29 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸今年全國兩會時間，將於521舉行政協會議，522召開人大會議。圖為去年全國政協會議。(資料照，陳君碩攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年大陸全國兩會的召開時間，29日終於拍板，全國政協將於5月21日舉行，全國人大會議將於5月22日登場。 央視報導，十三屆全國人大常委會第十七次會議決定：十三屆全國人大三次會議將於2020年5月22日在北京召開。 政協第十三屆全國委員會第三十五次主席會議建議：全國政協十三屆三次會議於2020年5月21日在北京召開。 過去三十多年，大陸全國兩會皆於三月登場，今年受疫情影響，時間延宕，今天終於拍板。 (旺報 ) #全國 #會議 #人大 #5月 #政協 也許您會感興趣 推薦閱讀 金正恩真出大事？外媒點名5月這天是關鍵 09:202020/04/26 國際 十三届全國人大常委會議在京舉行 審議十三屆全國人大三次會議召開時間草案 21:212020/04/26 兩岸 陸穩投資再迎利多 第三批1兆專項債正式下發 11:012020/04/27 兩岸 麗寶Outlet送500元消費抵用券 勞工、媽媽都可領！ 15:582020/04/27 生活 桃園購物中心衝最後母親節優惠 連假不出遊掃貨剛剛好 22:242020/04/27 消費 「麻布茶房」宣布5月1日全面停業 網哀：冰淇淋好好吃 21:332020/04/27 生活 全台首家樂園Telegram頻道上線門票買一送一 18:072020/04/28 旅遊 破天荒！因應疫情 中研院首度延後院士會議1年舉行 18:322020/04/28 生活 消息：陸兩會521召開 會期一周史上最短 20:232020/04/28 兩岸 陸兩會5／21召開 會期僅1周 04:102020/04/29 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 金正恩妹：美捏造死訊發布UFO影片 有共同陰謀 - 兩岸 金正恩推特熱議死訊 網友與金氏兄妹互動百無禁忌 - 兩岸 訴訟結束 華為與InterDigital達成專利許可協議 - 兩岸 - 旺報 將採差別待遇 助在陸台商發展 對台產品通關檢疫趨嚴！陸區分台商 恐收緊兩岸經貿 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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