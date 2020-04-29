今年大陸全國兩會的召開時間，29日終於拍板，全國政協將於5月21日舉行，全國人大會議將於5月22日登場。

央視報導，十三屆全國人大常委會第十七次會議決定：十三屆全國人大三次會議將於2020年5月22日在北京召開。

政協第十三屆全國委員會第三十五次主席會議建議：全國政協十三屆三次會議於2020年5月21日在北京召開。

過去三十多年，大陸全國兩會皆於三月登場，今年受疫情影響，時間延宕，今天終於拍板。

(旺報 )

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