「騙扁小子」黃琪，又因冒用香港首富李嘉誠特助名義詐騙口罩國家隊遭羈押，他的犯案手法從過去到現在埋是完全如出一轍，就是假冒名人。過去他假冒頂新集團少東盜刷黑卡入獄，假釋出獄僅3個月，又再度冒充國泰集團富家女行騙被逮，在他滿23歲時，就有超過5年的時光，是在牢裡度過，他的「詐騙人生」，堪稱台灣版 的「神鬼交鋒」。

本名黃照岡的黃琪，僅國中學歷，卻連前總統陳水扁、社交名媛、 信用卡公司、五星級飯店都被騙得團團轉，說穿了，他就是利用人性 弱點，知道一般業者對富二代身家不清楚卻又不敢查證，不斷以各種 話術及和名人攀關係的手法行騙。

黃琪從國中開始，就偽造病歷向學校請假，後來假冒台北之音音樂總監向飯店訂房，2008年，17歲的他，大膽地假冒成塔羅牌大師，讓當年官司纏身的阿扁都上門找他算命，收費1200元。「騙扁小子」的 名號，不逕而走。

2009年，黃再度誆稱是立委鄭麗文助理，要向台北市勞保局調資料，還打電話要求保全公司懲處1名大樓管理員，結果遭識破。2010年 ，黃佯裝管理顧問公司副總，詐騙男同志投資170萬元，事後被判1年2月徒刑，得易科罰金定讞。

2011年1月，黃琪冒用頂新集團少東魏宏帆名義盜刷黑卡600多萬， 另假扮魏向宋姓女子騙稱投資房地產，詐騙100多萬元。當時法院開 庭，黃琪打出「悲情牌」，當庭落淚懇求法官交保，並希望以吃素、 剃髮彌補，但他詰問宋姓被害人及證人時，一改哭哭啼啼模樣，竟模 仿檢察官問案口吻，神情冷靜，還言辭尖銳詢問證人。

黃琪因盜刷案2013年被判刑7年定讞，服刑期間更傳出幫獄友口交 ，遭處分停止接見，黃還提行政訴訟，指他是被人下迷幻藥所致，想 逼獄方撤銷處分，但最高行政法院不採信黃琪說法，判獄方勝訴確定 。

沒想到，假釋不久，就故態復萌，再度拿出昔日扮名人詐騙的戲碼 ，依舊把飯店業者騙得團團轉，然而，對照他昔日「豐功偉業」，檢 警一點都不感到意外。

(中時電子報)