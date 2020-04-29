蔡英文總統下個月將就職，有關兩岸人事布局再度成話題，傳駐美代表可能調整，且蔡英文已有屬意人選，國安會新任諮詢委員蕭美琴，成為熱門人選。

在國家安全會議方面，有鑑於共軍台海活動日益頻繁，繼先前為強化掌握與因應國際事務動態，由前立委蕭美琴，出任國安會諮詢委員。

國家政策研究基金會副研究員李正修指出，吳釗燮屢發爭議，甚至有逾越部會職權之嫌，成為蔡英文最難安排的人事問題，自走炮連該黨內立委都看不下去，若吳釗燮仍不改作風，恐不利我國外交工作。

若李大維留任國安會祕書長，台獨色彩鮮明的吳釗燮應會順勢留任，畢竟蔡英文還是需要與獨派妥協。

若李堅持離任，吳釗燮回鍋國安會的可能性極高，如此一來，長期涉足對美工作的國安會新任諮詢委員蕭美琴，或許是蔡英文思考駐美代表更替的熱門人選。

蕭美琴曾任四屆立委，也是民進黨在花蓮縣唯一拿下過半得票，曾任國際自由聯盟副主席、亞洲自由民主聯盟秘書長、民進黨國際部主任，除前外長陳唐山，她是第二位擔任過僑選及區域立委。2008年起擔任2049計畫研究所顧問，美國哥倫比亞大學碩士畢業，具國際關係專業，熟稔對美外交。

(中時電子報)