美股周二下跌，但台股在周五的五一連假前發動攻勢，台積電(2330)、聯發科(2454)等電子權值股領軍，大型金融及傳產股助攻，台股早盤即帶量大漲逾百點，衝破10700點以及季線大關。

美股科技網路等領漲股壓回，周二美股三大指數下跌，但美國各州開始放寬防疫的限制措施，投資人開始對經濟復甦抱持希望，周三美股電子盤上漲。周二收盤，道瓊工業指數跌32.23點或0.13%，為24,101.55點。標普500指數跌15.09點或0.52%，為2,863.39點。那斯達克指數跌122.43點或1.4%，為8,607.73點。

美股周二科技股走弱，呈現拉回整理，台積電ADR下跌1.42%。但台積電今早股價開高，早盤漲5元至301.5元，突破300元及季線關卡，也帶領台股同步大漲超越季線，並且再創3月12日以來的新高，也超越4月17日所創的10710高點。

台股今日由電金傳產權值股合力齊攻，除了台積電上攻，國泰金(2882)及富邦金(2881)領軍金融股，以及統一(1216)、統一超(2912)等傳產股勁揚，加上防疫相關概念股續強，台股開高走高，盤中大漲逾150點，短多延續且突破季線，多頭氣勢強勁。

回顧周二，台股早盤小幅跳空開出，隨即因亞股轉弱，加上台股面臨季線反壓，持續在平盤附近震盪，臨近尾盤聯發科與權值股走高，帶動指數最終收10,616.06點，上漲48.79點，成交量溫和擴大至1,825.52億元。

雖本周僅四個交易日，但台股資金強勁，周三早盤帶量突破上檔季線壓力，今日尾盤摩台指結算，預計將順勢於高檔結算。

(時報資訊)