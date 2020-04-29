軟板廠-台郡(6269)因多元化產品佈局奏效，第1季稅後餘3.68億元，年成長220%，每股盈餘為1.12元，由於NB及平板需求提升，台郡預估，今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長，不過外資多「中立」看待台郡，致使今天台郡盤中股價逆勢走跌。

台郡因台灣及大陸兩地廠區產能調配得宜，第1季業績未受到新冠肺炎疫情太多影響，單季合併營收為46.03億元，季減47.3%，年成長6%，由於手機量較去年同期成長，新機佔比高於去年同期，且有新開發的MPI天線產品，產品組合不一樣，帶動單季合併毛利率為20.5%，季減10.5百分點，年增9.1個百分點，營業淨利率為8.5%，季減16.2個百分點，年增7.7個百分點，稅後盈餘為3.68億元，季減77.7%，年成長220%，每股盈餘為1.12元。

今年第1季新機佔台郡手機產品比重約75%到80%，遠高於2019年新機佔比25%到30%。

受惠於NB及平板有較好的需求，台郡預估，今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長。

儘管全球新冠肺炎疫情致使下半年產業及營運狀況待觀察，但台郡維持今年資本支出約32億元，高雄和發新廠亦將於今年第4季量產，根據台郡規劃，今年32億元資本支出，一半用於高雄合發新廠廠房，另一半將用於設備，設備部分有30%到40%為自動化需求。

台郡法說會後，外資紛紛發布最新報告，日系外資、亞系外資及美系外資均給予台郡「中立」評等，其中日系外資表示，儘管因供應鏈恢復，且NB及平板電腦強勁需求，預估台郡第2季營收將年成長32%(季增33%)，但如同之前強調，蘋果削減，是開始還是結束？除了最近在第2季削減iPhone訂單外，我們認為到今年下半年後期還有iPhone下行的風險，將台郡2020/2021盈利下調13%及11%，新目標價為120元。

亞系外資則認為，雖然有NB/平板電腦/可穿戴天線新貢獻，但因下半年智慧型手機需求不確定性較高，且公司對今年天線貢獻可見性較低，將台郡評等從「優於大盤表現」下調至「中立」。

(時報資訊)