集保結算所今年連3年在股東會旺季前夕舉辦大規模論壇，受新冠肺炎疫情影響，今年首度移師線上舉辦，吸引超過300家上市櫃公司、約600名從業人士報名參加，探討2020年股東會關注的5大前瞻議題。

集保指出，今年論壇由集保主辦、今周刊協辦，以「2020年台灣股東會前瞻」主題，邀請我國主要外資貝萊德（Blackrock）、國際公司治理顧問機構ISS及台灣董事學會，分別代表外資、國際顧問及台灣企業觀點，對董事選舉等5大股東會焦點議題進行探討。

集保總經理朱漢強指出，根據會前調查，台灣企業最感壓力的股東會議題仍是董事選舉，章程修訂及發行限制員工權利新股亦對企業帶來相當挑戰。期待透過持續的觀念溝通與宣導，促進國內外觀念交流，進而使台灣公司股東會能更順利圓滿。

此外，集保指出，「責任投資服務」是2020年成長新引擎，全球據統計已有超過30兆美元資產採用「責任投資策略」，將環境、社會和公司治理（ESG）納入投資決策中，並重視投資後與公司在ESG議題上的溝通。

朱漢強表示，本次活動將吹響集保新推出的「責任投資服務」號角，在去年建置的投資人關係整合平台框架下，將包括2大成長引擎。首先是集保規畫在7月推出，提供國內上市櫃公司、機構投資人及散戶投資人使用的「多元ESG資訊平台」。

朱漢強指出，「多元ESG資訊平台」將成為亞洲、甚至全球第一個公共責任投資平台。另一成長引擎則是強化國內公司與外資的溝通能力，將持續強化與國際投票顧問機構，以及台灣主要外資盡職治理團隊的合作，將國際趨勢與訊息帶給台灣企業。

朱漢強表示，集保未來將持續在電子投票服務基礎上，發展「責任投資服務」生態系，擴大與國內外投資機構、國際研究機構與服務業者的合作關係，協助創造企業價值，達成與國際市場接軌目標，也歡迎國內投資機構共同加入推動責任投資行列。

(時報資訊)