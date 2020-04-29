永昕生醫（4726）今（29）日宣布，旗下生物相似藥LusiNEX以1,650萬美元（約新台幣5億元）出售給全球前百大製藥公司Gedeon Richter Plc.（Gedeon Richter，FRA：RIG2），未來永昕將全力衝刺CDMO業務。

永昕此次與匈牙利藥廠Gedeon Richter簽訂資產銷售合約，是以總價金1,650萬美元（約新台幣5億元）轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果等予Gedeon Richter。永昕除已收取議約金200萬美元外，Gedeon Richter將依約支付300萬美元的簽約金；此外，永昕後續分階段完成資產轉讓、取得相對應款項，並依會計準則逐期認列營收。

LusiNEX為永昕自行開發之Actemra/ RoActemra的生物相似藥產品。該藥為羅氏大藥廠 (Roche)旗下用於治療類風濕關節炎的第二線用藥，其全球銷售額超過24億美元。此外，由於有案例顯示Actemra對COVID-19患者有治療效果，目前美國FDA已核准Roche進行臨床三期試驗，測試Actemra對於COVID-19患者的療效。

永昕董事長林榮錦表示：「永昕力求轉型並射出策略三箭：『從DNA到GMP的一站式服務平台』、『擴建產能以滿足國際客戶需求』以及『爭取自主開發產品授權或出售，創造金流』，目前皆已命中紅心，轉型效益逐步彰顯且資源陸續到位。未來永昕將凝聚能量、蓄勢待發，積極搶佔全球CDMO市場並於4年內成為供應全球市場的生物藥生產基地。」總經理陳佩君表示：Gedeon Richter是歐洲知名的藥物開發暨銷售的上市公司，其對LusiNEX展現高度的興趣及信心。自2月簽訂LusiNEX備忘錄保留優先談判權後，雙方持續洽談合約細節，並在很短的時間內即達成共識。林榮錦表示，永昕瞄準全球生物藥品開發市場，打造從DNA到GMP的一站式服務平台，能一次滿足技術、產能、法規知識、提升效率及降低成本等服務，帶給客戶客製化、深具彈性又全方位的解決方案。展望2020年，永昕將重點經營「開拓CDMO業務穩定獲利來源」以及「產線優化及擴建」兩大項目，期待今年在業務拓展與營收都將更上層樓。

另外，有鑑於生物藥開發趨勢銳不可擋，永昕計畫興建GMP二廠以做好準備迎接後續潛在客戶及SCD所帶來的龐大訂單。該廠將以國際規格打造，預計於2022確效投產、新增產能最高可達1.2萬升，並預計於2024年取得FDA、EMA及PMDA的查廠認證。屆時，永昕將一躍成為具備國際規格生產能力及商業化開發實績的CDMO公司，有望吸引更多國際藥廠合作並成為供應全球市場的生物藥生產基地。

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