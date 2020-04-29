為積極響應政府零廢棄的循環經濟政策，中龍鋼鐵公司將生產過程的副產物在廠內回收及廠外資源化成果顯著，目前高達99.5%的副產物皆可資源回收再利用，並針對各副產物品質與流向實施自主管理。

其中，一貫化作業煉鋼廠特有的轉爐石，在國內外研究顯示可廣泛使用在水泥生料上，藉此減少天然礦石開採、降低水泥生產成本，間接達到減碳效益，亦能做為道路建設、土木與港灣工程材料。

鋼鐵生產雖需耗費大量水資源，但中龍於建廠設計即採行最佳調度模式，利用各類能資源完善節水措施，確保水資源更有效使用，例如製程廢水於廠內進行多層次回收再利用，讓每滴水資源反覆循環利用達4次，目前製程用水回收率高達98.66%以上。此外，亦運用製程中蒸氣、燃氣及熱能進行自主發電，現廠內電力自主循環達80%以上。中龍在資源利用上的各項努力，於多項實際節能數據顯示成果，祈達到「使用者滿意、社會大眾安心、資源永續應用」目標。

在空污防制方面，中龍原料堆置場建置17米高防塵牆與自動灑水系統，原料輸送亦採密閉式系統，加上製程設置袋式集塵器、靜電集塵器、脫硫與脫硝等空污防制設備，再減少排放粒狀物65.8%（1,601噸/年）、硫氧化物41.9%（1,715噸/年）及氮氧化物34.6%（1,298噸/年）大幅超越原設廠承諾值。

此外，中龍並無燃煤製程，當前所使用的冶金煤主要用在煉焦製程，產製的焦炭與球結礦、塊鐵礦及燒結礦等原料，投入高爐製程中產製高品質鐵水。為能更妥善、環保方式儲存冶金煤，中龍在臺中市政府公布「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」前，已率先投入103億元啟動原料堆置場室內化工程，興建國內首例跨距大於100米規模的單一建築物，雖然工程浩大且過程艱辛，但中龍自107年12月起已將冶金煤全部移入室內堆置，為環保貢獻心力。中龍自建廠即採最佳可行控制技術，生產製程皆導入高效能、環保、節能設計，使用低污染性原（物）料與燃料，且投資金額超過326.3億元，建置各項污染防制設備及各類環保設施。未來亦將持續關注最佳可行控制技術的發展，導入先進技術或環保改善措施，不僅致力自身良好管理之責，亦善盡企業社會責任，朝資源永續的願景目標邁進。

(工商 )