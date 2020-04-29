曾在台東大學就讀身心整合與運動休閒產業學系也稱「心動系」的甘姓男大生，對音樂系上1位葛姓女同學相當心動，經常尾隨騷擾，系主任請甘男簽下悔過書保證不再騷擾，他卻控告系主任偽造簽名，被林姓系主任反控誣告，遭台東地方法院判刑5個月。

甘男騷擾葛女發生在8年前，在教官及音樂系系主任、心動系系主任協調下，甘男分別簽下悔過書與道歉函，保證不再騷擾葛女，但在簽署道歉函、悔過書及切結書後，甘男仍持續以簡訊騷擾、跟車尾隨等行為騷擾葛女，未履行承諾。

甚至在2年前甘男向台東地檢署控告音樂系林姓主任偽造文書，結果檢方查明真相後對林姓系主任不起訴，林姓系主任反控甘男誣告。

判決書指出，當時任心動系系主任為避免學校對甘男做出過於嚴重之懲處，當天就請甘男手寫悔過書及道歉函，但因甘男文筆不佳、字跡潦草，他才加以潤飾交由助理繕打，再交由甘男確認內容無誤後，請甘男簽名及按捺指印，最後才將書函交給音樂系林姓主任。

況且當時甘生坦承他做錯事情 ，讓那麼多老師費心實在很對不起大家，願意誠心誠意的向各位老師及音樂系○生道歉，並保證從今以後絕不會再騷擾葛女，不會再用任何方式接觸，縱使在路上或校園內遇見，也會像陌生人一樣不要打招呼，並且願意立下道歉函及悔過書，希望學校能再給一次改過自新的機會，種種證據都顯示悔過書及道歉函都是甘生親筆所簽。

法官認為，甘男對師長及同學等因故心生怨懟，不思循正當途徑處理糾紛，竟以誣告方式，非但浪費訴訟資源，亦影響司法威信，因此判刑有期徒刑5個月。

(中時 )