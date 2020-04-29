新冠病毒仍在美肆虐，至今已確診破百萬、並造成5.8萬人死亡，超越越戰陣亡人數。面對此一數據，美國總統川普28日卻樂觀地表示「疫情最糟糕的日子已過去了」，暗示重啟全國經濟的時機即將來到。

據美《國會山莊》報報導，川普在白宮接見受惠於緊急貸款計畫的小型企業主時，對美國重啟飽受疫情衝擊的經濟表達樂觀。他表示，「我們的國家正在對抗這可怕的禍害時，政府持續幫助那些失去摯愛、悲切傷痛的美國人民，我們同舟共濟、終將戰勝；我們的即將重返且變得更強大」。

在川普接見小企業主的場合上，與會者感謝川普政府的「薪資保障計劃」（Paycheck Protection Program ），讓許多小企業得以在疫情中生存，持續發放員工薪資，一名受邀上台演講的受薪員工向川普政府表示，「你們真的就是我的家人」，其他受邀到場的小企業主也對川普團隊讚美有加。

正當白宮仍在尋求復甦全美經濟，美國已有數州宣布在未來數周將放寬原先的居家防疫等限制政策。而白宮防疫團隊最高公衛專家佛奇（Anthony S. Fauci）28日也表示，他希望在5月底或6月初時，每一位需要檢測新冠病毒的人民都可以受檢。

雖然川普一心想恢復經濟，但紐約時報先前取得美國國土安全部、衛生及公共服務部相關文件報導，根據文件預測顯示，美國居家防疫如實施30天就鬆綁，全美新冠肺炎感染人數將在夏季飆升，恐奪走20萬條人命，死亡人數只比毫無防疫作為少10萬人。

(中時電子報)