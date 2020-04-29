美股近期持續大漲，從3月下旬低點已反彈超過2/3，市場期待展開新一波牛市。不過專家示警，標普500指數在反彈過程中，只靠少數幾檔股票支撐，對美股後市不是好兆頭。

美國財經媒體報導，高盛分析師David Kostin於最新報告中表示，標普500指數反彈以來，目前距離2月高點僅下跌17%，但成份股的中位數距史上高點達28%，前5大成份股（蘋果、臉書、微軟、谷歌、亞馬遜）占全部市值20%，甚至超過2000年網路泡沫所達到18%的水準，股市漲勢過度集中少數個股，讓市場感到不安。

Kostin指出，從整體來看，大盤反彈並沒有那麼強勁，而是幾檔大型股票所帶動，因此投資人也擔憂，股市彈升的廣度不足。

報告中提到，在1990年和 2008 年經濟衰退之前，以及2011年和 2016年的經濟放緩期間，美股漲勢都出現過度集中少數股票的現象，但這並非好事，少數領漲股若獲利不如市場預期亮眼，股價可能隨時修正到合理水位，屆時將出現不小的回檔。

高盛的示警呼應BI首席股票策略師Gina Martin Adams的看法。她上周四發布報告指出，美股這波低點強勁反彈並非所有股票普遍上漲，標普500指數成份股站上50日均線的個股不到5成。

(中時電子報)