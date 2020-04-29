崔振赫寫手卡獻《中國時報》，誠意十足。（Netflix提供）

34歲韓星崔振赫與台灣頗有緣分，日前他為宣傳主演的Netflix韓劇《Rugal：無淚交鋒》跨海受訪，聊到曾一起拍過《戀愛吸血鬼》、也是自己最欣賞的台灣女藝人孟耿如最近結婚，崔祝福說：「雖然道賀得有點晚了，但誠心恭喜她結婚了。上次拍完電影後就沒有見過她了，但很高興她似乎過得很好。」

其實崔振赫原定今年2月9日要在台灣辦見面會，跟台灣粉絲一起渡過34歲生日，但無奈因新冠肺炎疫情影響而延期，覺得遺憾之餘，得知孟耿如的新婚丈夫黃子佼也常擔任海外見面會的主持人，崔大方邀約說：「如果黃子佼能來主持粉絲見面會的話，我會感到更榮幸的，將來有機會的話希望他一定要來幫我主持。」

繼《馬成的喜悅》、《皇后的品格》擔綱男神一職，崔振赫這回在新劇《Rugal》化身具有高科技眼球的特警，提到自己最想擁有的超能力，他分享：「如果像劇中的角色能夠透過人工眼球，看到人們表面上無法看穿的心理特徵的話，應該會很有趣； 在身體方面，我想改造器官和肌肉，擁有不會疲勞的強健體力。」

崔振赫表示自己最喜歡漫威中的美國隊長，「他永遠不會老去，發揮始终如一的身體素質和超乎常人的力量的那種樣貌，同樣身為男人看了都覺得很帥氣，我認爲那是個可以嚮往的英雄形象。」《Rugal：無淚交鋒》於Netflix播映中。

(中時 )