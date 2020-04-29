勞動部今公布最新紓困方案「勞工紓困貸款」，只要年滿20歲，參加勞工保險者，每人最高可以貸款10萬元，利率1.845％，第一年前6個月為寬限期，免繳納本金，第一波開放21家承貸銀行，貸款名額50萬名，從30日開始受理。

因應疫情所開辦之勞工紓困貸款，政府提供第1年利息補貼，以協助國人度過此波疫情之衝擊。勞動部指出，勞工紓困貸款的貸款對象為受疫情影響之勞工，沒有限制一定要投保勞工保險。沒有參加勞保者，有工作事實（工作收入）也可以申請。有需要的民眾，只要到公布的承貸銀行（建議選擇自己平時有往來之銀行）辦理，臨櫃（或線上）填具申請書、聲明書及檢附個人身分證件。

勞動部指出，「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

為方便有貸款需求勞工提出申請，勞動部經徵詢國內各公、民營銀行及信用合作社，目前計有33家銀行及4家信用合作社有承作「勞工紓困貸款」意願，4月30日起有20家銀行及1家信用合作社開始受理申請；5月4日有12家銀行及1家信用合作社開始受理申請，其餘陸續受理申請。

(工商 )