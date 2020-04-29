身為「仙劍幫」成員的大陸女星楊冪，主演的《小時代》、《三生三世十里桃花》讓她在兩岸三地爆紅，成為一線女星，然她除了演戲外，上綜藝類節目也表現不錯，近日她作客大陸網紅「口紅一哥」的直播節目，沒想到一個美美的吃播畫面，演變成了一場犯眾怒的性騷擾。

疫情期間，女神楊冪上直播跟粉絲互動，她與大陸網紅「口紅一哥」李佳琦一起開播，其中有個橋段，兩人一起試吃一口一包裝的小果凍，而過程有些吃力，沒想到李佳琦突然脫口說：「真吸不出來，要口活比較好的」，而「口活」暗喻口交，當下直播留言區已經暴動。

然楊冪不愧是高EQ女神，馬上裝沒聽見，卻遭李佳琦再補一句：「開黃腔可以嗎？」，所幸楊冪經驗豐富，打哈哈裝聽不懂帶過，然網友們卻仍相當火大，直呼這種言論「根本性騷擾」，事後李佳琦火速為直播中的失言正式道歉，深感懊悔，承諾會深刻反省，未來會更加注意言行，然此事仍鬧上媒體版面，引發軒然大波。

(中時電子報)