台中牙醫師命案 二審維持無期徒刑 10:432020/04/29 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家屬對判決結果無法接受。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中王姓牙醫師遭賴姓男子刺殺案，台中高分院上午二審宣判，駁回上訴，維持無期徒刑原判。承審法官認為，經調閱相關line、監視器資料，認為賴男犯案前精神狀況嚴重，採用草屯療養院的鑑定報告，才做出此判決。而對於此結果，家屬強調無法接受。 (中時 ) #台中 #無期徒刑 #徒刑 #牙醫師 #二審 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞分析》高雄氣爆案 二審大逆轉！有錢就可判生 嚴重傷害司法 04:102020/04/25 社會新聞 麟洛鄉工程弊案 2前鄉長判刑 04:102020/04/25 地方新聞 台中封城兵推 謠言不攻自破 04:102020/04/26 地方新聞 金控壽險紛紛超前部署！台中七期商辦大樓聚落成形 10:222020/04/27 財經 金控壽險業部屬中台灣 七期商辦2年租金漲逾25% 11:312020/04/27 財經 太陽花323攻佔行政院二審判有罪 江宜樺：正義不會不來 13:362020/04/28 政治 太陽花魏揚等人佔政院二審逆轉有罪 國民黨表達肯定 13:452020/04/28 政治 太陽花二審判決有罪 綠營人士表態了 14:392020/04/28 政治 一場太陽花 司法搞不定 04:102020/04/29 時論廣場 沒工作找妹出氣竟刺死牙醫師 嫌二審仍判無期徒刑 10:402020/04/29 社會 社會熱門新聞 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月後開封…完蛋了 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 莽夫口角持刀殺妻 再朝肚猛刺1死1 重傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。