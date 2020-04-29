台中王姓牙醫師遭賴姓男子刺殺案，台中高分院上午二審宣判，駁回上訴，維持無期徒刑原判。承審法官認為，經調閱相關line、監視器資料，認為賴男犯案前精神狀況嚴重，採用草屯療養院的鑑定報告，才做出此判決。而對於此結果，家屬強調無法接受。

(中時 )