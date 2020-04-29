民進黨首位山地原住民立委伍麗華的烏來後援會游姓會長、陳姓副會長2人，涉嫌在去年12月底、今年元旦2度在烏來的鳥來伯餐廳辦設宴招待選民，並且在席間及遊覽車上為伍女拉票，29日依違反選罷法起訴游、陳2人。

伍麗華是出生於高雄縣茂林鄉的排灣族人，曾為教師、校長，深耕原民教育長達27年，3年前獲屏東縣長潘孟安延攬，擔任屏東縣政府原住民處處長，被喻為「原住民族教育之母」，她今年代表民進黨首次參選，以1467票差距贏過國民黨台東縣議員章正輝，是民進黨首次拿下山地原住民立委席次。

警調調查，游、陳2人為幫助伍麗華當選立委，涉嫌分別在去年12月底、今年元旦，2度在新店區鳥來伯餐廳，以每桌3000元，邀宴多名具有投票權的原住民選民，並在餐廳及遊覽車上為伍麗華拉票。

台北地檢署1月16日指揮新店警分局、新北市調查處數十人兵分4路搜索，約談涉案的游、陳、選民多人到案，今偵結起訴游、陳2人，另選民7人均獲不起訴。

(中時 )