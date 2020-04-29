台中市1名32歲黃姓男子半夜發現1歲的女兒高燒不退，且有抽搐情形，不管怎麼呼喊都沒有反應，心急如焚的父親正欲自行開車送醫時，剛好遇見警方在對向街道攔查盤查人車，馬上向員警請求協助，員警見狀立即駕駛巡邏車，不到10分鐘將女童載往林新醫院就醫，女童經救治過後無大礙，家屬放下心中的大石向員警道謝。

台中市警察局第六分局何安派出所警員盧昆鴻、葉梓皓日前凌晨1時許在文心路與天水西一街口盤查人車時，突然有1名男子抱著發高燒的女童，焦急萬分地從對面街道，穿越分隔島跑向警方求助。

黃姓男子向警方表示，女兒在家中高燒不退，且有抽搐情形，出現意識不清，不管怎麼呼喊都沒反應，本想開車送醫，擔心路況交通影響醫治黃金時間，緊急向員警請求協助。

員警見事態急迫，深怕小女童病情危及生命，馬上鳴響警報器緊急載往醫院，不到10分鐘將小女童平安送達醫院急診室，黃姓夫婦對於警方熱心協助，心中感激不已，感謝波麗土大人是人民保母，即時援助小女童，終於平安脫離險境。

(中時 )