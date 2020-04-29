患有思覺失調的賴姓男子因與在牙醫診所工作的妹妹有糾紛，2018年5月間持刀到診所、揚言找妹妹，卻先後殺害羅姓、翁姓護士重傷，接著又砍殺王姓牙醫師致死，一審判處賴男無期徒刑，台中高分院上午二審宣判，採信草屯療養院的精神鑑定、認為賴行兇前精神疾病嚴重，維持原判。

王姓牙醫師的家屬在律師陪同下出席聆判，對於此結果表示無法接受。牙醫師遺孀周女士表示，台中高分院委託台中榮總的二次鑑定認定賴男行兇前行為不受疾病影響，法院卻採用草屯療養院第一次鑑定的當時精神狀況嚴重結果，不禁想問，如果榮總的鑑定不能被採信，還要去哪裡鑑定？！

周女說，從小燈泡案宣判到今天的牙醫師案宣判，屢屢見到震驚社會的殺人案件最多被判無期，若政府堅持不判死，更應該真正落實無期徒刑，以終身監禁取代死刑，尤其是對於患有思覺失調疾病者，畢竟他們出獄後的教化、監督吃藥都是問題。呼籲蔡英文總統正視思覺失調者犯案的問題，真正聽聽小老百姓心聲。

賴姓男子是2018年5月間持刀衝入王姓牙醫的診所，接連砍殺在櫃檯的羅姓、翁姓護理師，接著持刀殺害王姓牙醫師，台中高分院上午駁回上訴，對於牙醫師遭殺害部分、判處賴男無期徒刑、褫奪公權終身且服刑期滿仍需監護5年，令殺害羅女、翁女未遂部分分別判賴10年、13年有期徒刑，仍可上訴；此外，賴男預備殺害妹妹的部分判處1年6月、服刑期滿需監護3年，此部分判決確定。

(中時電子報)