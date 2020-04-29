谷歌母公司Alphabet第一季獲利意外疲弱，但營收優於市場預期，且在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，其雲端與YouTube成長前景樂觀，周二盤後股價大漲7.98%，報1,331美元，稍早前一度漲9%。

該公司坐擁雄厚的現金、承諾繼續實施庫藏股，以及努力控制成本，亦為股價帶來提振。

Alphabet公布第一季營收年增14%，為337.1億美元，優於華爾街預期。YouTube事業營收較去年同期成長33.5%，谷歌雲（Google Cloud）營收大增52%。

執行長皮采（Sundar Pichai）表示，Alphabet的雲端事業仍然強勁，即使有些交易的完成時間拉長，但整體仍具動能。財務長波拉特（Ruth Porat）表示，YouTube品牌廣告業務在第一季前兩個月加速成長，但在3月中開始遇到阻力，但YouTube的「直接反應廣告」（Direct-response ads）與去年同期相比，整季都維持顯著成長。

Alphabet第一季淨利年增2.2%，為68.4億美元，但受到歐盟罰款影響，去年同期淨利的比較基數較低。每股盈餘為9.87美元，優於去年同期的9.50美元，但不如市場預測均值10.71美元。

皮采表示，全球各地實施的防疫居家令使上網活動明顯增加，但廣告收入卻大幅放緩。波拉特表示，3月的搜尋與顯示廣告營收較去年同期大跌逾10%，因為疫情與相關封鎖措施削弱了行銷預算，「第二季會是艱難的」。她並表示，今年資本支出將略為減少，也可能略減職員招聘，但強調繼續買回自家股票的計畫不變。

(時報資訊)