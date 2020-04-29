《港股》財報利多＋美股期貨走高 恆指開漲0.85％ 10:342020/04/29 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然隔夜美股由科網股帶頭下挫，但投資人對歐美重啟經濟看法樂觀、部分企業財報優於預期，以及受美股期貨走高激勵，周三香港恆生指數開漲0.85%，為24786.02點。國企股(H股)開漲0.82%，為10065.41點。碧桂園漲4.06%，領漲藍籌股。比亞迪電子財測報喜，股價大漲9%。 (時報資訊) #開漲 #美股期貨 #走高 #恆指 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－港股短期震盪 恆指初步支撐23,500點 04:092020/04/25 全球財經 國外指數期貨贏家專欄－美股三大指數反彈逢壓 04:102020/04/27 證券．權證 《港股》恆指開高走高 收復24000點 11:082020/04/27 財經 《日股》業績樂觀＋美股期貨漲 日經指數勁揚2.71％ 16:142020/04/27 財經 《港股》長假前縮手 恆指量縮收漲1.88％ 16:482020/04/27 財經 《美股掃瞄》數州準備重啟經濟 美股漲逾1％ 09:102020/04/28 財經 《美股掃瞄》美股消息面：供過於求憂慮揮之不去 美期油暴跌24.56％ 09:432020/04/28 財經 《港股》美股再報喜 恆指開漲0.5％ 10:172020/04/28 財經 《港股》看好經濟重啟 恆指收漲1.22％ 16:482020/04/28 財經 《美股掃瞄》資金轉出科技股 美股收黑 08:532020/04/29 財經 財經熱門新聞 別太高興！美股噴V靠5魔股 專家驚曝凶兆 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 雙李宮鬥！新光金獨董李勝彥爆4大理由 反對李紀珠任下屆董事 - 財經 老美惹禍！台積電供貨華為摔跤 陸晶圓龍頭有望爽吃轉單 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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