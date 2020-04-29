雖然隔夜美股由科網股帶頭下挫，但投資人對歐美重啟經濟看法樂觀、部分企業財報優於預期，以及受美股期貨走高激勵，周三香港恆生指數開漲0.85%，為24786.02點。國企股(H股)開漲0.82%，為10065.41點。碧桂園漲4.06%，領漲藍籌股。比亞迪電子財測報喜，股價大漲9%。

(時報資訊)