裕日車（2227）去年每股獲利24.27元，創歷史次高，昨（28）日董事會通過每股擬派發現金股息21.27元，依昨天收盤股價237.5元換算，現金殖利率達8.95%，今股價開高大漲21.5元達259元，最高漲停261元，殖利率仍有約8.15%。

裕日車今年面臨兩岸車市銷售都可能比去年下降影響，但去年獲利攀高，EPS達24.27元，高現金股息殖利率以及股價遠低於和泰車，今早展開補漲。

去年大陸車市表現不錯，且裕隆日產汽車增持大陸廣州風神汽車效益浮現，去年第四季單季獲利大增，EPS達7.39元，推升2019全年EPS衝上24.27元，穩坐汽車類股每股獲利王寶座。

裕日車昨（28）日董事會通過每股擬派發現金股息21.27元，殖利率仍有近9%之表現。

裕日車主要獲利來源為大陸轉投資。母公司裕隆表示，目前COVID-19疫情持續蔓延，短期勢必衝擊汽車產銷，並打亂零組件供應體系，推估2020年中國大陸整體汽車市場銷量較2019年可能衰退約22.4%，約為2,000萬台。由於裕日車的金雞母與大陸車市連動的關係大，今年營運可能比去年降溫。

(時報資訊)