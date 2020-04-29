民進黨立委郭國文今日於立院財委會質詢表示，昨日疫情指揮中心現場發送「龜苓膏」，但據說原來是打算送小林煎餅，是因為煎餅像是煎熬，「龜苓膏」是「歸零」的好兆頭嗎？衛福部長陳時中回應，可能是同仁想鼓舞一下大家所做的安排。

郭國文指出，前疾管局副局長施文儀表示，現階段還有可能的不明潛在感染源，51連假讓大家不要太緊張，有助於找出社區感染源，可以當作試金石。陳時中回應看法很類似。

陳時中說，社會還是要逐步開放，大家都還會懷疑無症狀感染者是否還會存在，不論是極大值、或是合理化值，一個社區無症狀感染者，3個月後會造成10個無感染源的病人和17個被影響到的。

陳時中表示，目前採用精準防疫下，出現429個確診個案，而縱使有再多的無症狀感染者，3個月下來就是10個找不到感染源。現在台灣有能力在個案出現時防堵住。

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(中時 )