母親節要到哪吃大餐，也能動手做！讓媽咪吃海鮮！「貢寮鮑」是新北市貢寮區淺海養殖的「九孔」及「黑盤鮑」總稱，生長在天然海域、吃海菜長大的在地九孔品質極佳，肉質緊實口感鮮甜Q彈。但受新冠肺炎影響，九孔鮑之銷售量受到衝擊，為協助養殖業者減少庫存壓力，新北市政府協同貢寮區漁會輔導業者進行加工及倉儲，另媒合安永鮮物協助紓困向養殖業者購買新鮮之九孔鮑，除有優惠價，在家也能發揮創意，製作特色美味料理。

寮鮑飼養在東北角天然海水養殖池，安心美味有保障。（圖取自新北市漁業處官網）

貢寮區漁會在母親節檔期推出優惠方案，2斤裝的「鮮凍貢寮鮑」(約35~45粒)有優惠價！「鮮凍貢寮鮑」是川燙殺青後冷凍的九孔，解凍後清洗乾淨就可以簡單料理，無論蒸、烤、煮都是鮮味滿滿!漁會這次也推出了多種貢寮鮑熟食加工品，如九孔粥、紅燒珍珠鮑魚罐頭、磯燒鮑魚以及調理包。

配母親節檔期，加工食品全面9折且滿1,600元免運費!另外，安永鮮物於全台11家門市同步推出母親節限定的「CAS鮮凍九孔鮑 (280g、約11~12粒)」，此商品利用「CAS細胞活存技術」急速冷凍儲存，口口宛如現撈的鮮甜還加碼買送土雞高湯(500g)，加入新鮮九孔鮑燉煮後，就可端出大廚級的九孔鮑雞湯孝敬媽媽。

(中時電子報)