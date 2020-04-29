新冠肺炎全球蔓延，人們也對健康特別重視，除戴口罩、勤洗手，有免疫力也很重要，除運動、良好睡眠，現在很多人因防疫宅在家，也會注重食補。有業者也推出針對女性與孕哺媽咪的滋養需求的滴雞精，除能加熱喝，如雞湯滋補養生外，也能將滴雞精當作食材，加上創意變化各式美味食材，如加上生蔬的雞湯凍、或將雞精倒入麵線中，又是一道繽紛又暖心的美味饗宴。

近來國人健康意識抬頭，滴雞精也成為許多人保健食補的新選擇。（主辦單位提供）

原來滴雞精也大有學問！一碗好的滴雞精要呈現乳白色較佳，在品嚐之前，可先「觀聞啜潤」。近來國人健康意識抬頭，滴雞精也成為許多人保健食補的新選擇。製作雞精有口碑的白蘭氏也選在2020年春天首度宣告進軍滴雞精市場。白蘭氏萃鷄精使用生長激素的上等紅羽土鷄，堅持一百天的飼養天數，以雙層循環蒸氣，「萃」取全鷄營養並保存絕佳風味。

蘭苑私廚的主廚以「白蘭氏萃鷄精」為食材，加上創意特製的特色料理。

白蘭氏這次推出「白蘭氏萃鷄精—膠原蛋白菁萃」與「白蘭氏萃鷄精—孕哺滋養菁萃」雙品線，同時滿足女性與孕哺媽咪的滋養需求，上市前歷經千人盲測，濃郁香氣與醇厚口感獲得好評。滴雞精可隔水加熱喝，也能加上創意，變化各式美味食材。

耕莘醫院婦產科醫生彭加雯觀察發現：「臨床諮詢溫補保養的年齡層，出現逐年下降的趨勢，上班族女性普遍工作壓力大、作息不正常，建議把握30歲的關鍵轉折，以溫補方式先為體質打底。」營養師宋明樺也附議：「女性步入35歲之後，膠原蛋白流失速度是25歲的二至三倍，因此，膠原蛋白的補充就成了女性保養的重要課題。」

當女性步入孕期，營養補充格外重要，除了均衡飲食，如何在懷孕初期就攝取關鍵養分、兼顧寶寶健康，是營養師宋明樺最常被問到的疑惑。宋明樺也以人母的角色分享經驗：「懷孕期間，許多媽媽以為大量攝取食物或補品，就能讓寶寶頭好壯壯，重點是把握『質精』原則，意即均衡飲食，強化蛋白質、Omega3、葉酸等關鍵成分的攝取，有助寶寶健康發育。」

此外，近來因新冠肺炎疫情影響，食補養生更顯重要，然要提升免疫力，除吃得均衡、營養，也要有好的睡眠、並養成良好運動習慣，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)