國中會考將於5月16日、17日舉行，為防止新冠肺炎疫情擴大，北市教育局超前部署規畫校內試場防疫措施，並贈送「多功能防疫用餐隔板」給每位考生，午餐則統一訂購或送至外送區；另外，考場也實施體溫測量、教室實施3開（開窗、開門和開冷氣）等防疫措施，也是首次不開放家長陪考，北市府也組成「國中考生服務隊」來協助考生。

國中會考不延期，這次共有21726名考生、24間考場，北市府教育局在考前實施各項演練，為避免考生互相感染，午餐時間將提供考生多功能隔板，進入校園全採實名制，身心障礙家長可陪考，也須事先申請，防疫物資已發出給各校，每位考生有2片口罩，學校也有洗手乳，進考場設置紅外線和耳溫槍；另外，考場也將在前一天3至5點開放，但不允許入教室內，開放後也將在7點前完成校園全面消毒。

北市教育局長曾燦金表示，5月1日模擬演練，會針對學生分流管制、入場量測體溫，讓考生進場順暢，後續包括冷氣開放、測量步驟SOP、電力穩定性是否能控制等重要的流程，都會是模擬的重點。

曾燦金指出，如當天有考生發燒，也將啟動第2類備用考場，每學校有4間、每間約可容納20人，如有發燒或呼吸道症狀需送到應變考場，並繼續應考；目前各校也規畫設置至少5至7處體溫測量站，入場也實施分流，在考試20分鐘後會脫下口罩辨識身分。

北市教育局表示，這次也特別設有國中考生服務隊，9年級班級數乘以2再加10人，學生人數超過500人再外加2人、700人外加4人，協助考生用品保管、便當統一訂購發放等問題協助。

(中時 )