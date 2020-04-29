北市林森錢櫃KTV火警釀成5死悲劇，新北市消防局長黃德清在29日市政會議指出，新北除加強稽查，若發現惡意關閉消防系統，不用改善期，直接依《行政執行法》要求業者停業；新北市長侯友宜更直言，公安哪裡有比例原則，確保生命安全就是他的比例原則，公務人員千萬不能手軟，否則家屬傷痛是無法彌補的。

黃德清在市政會議指出，新北市的視聽歌唱KTV、醫院、護理之家的甲類場總計有6800多家，新北將持續嚴格檢查，若有疑慮，會要求到改善為止。

黃德清指出，新北也將不定期抽查，若是發現業者「惡意」關閉消防系統，沒有改善期限，可直接依《行政執行法》36條、39條，直接要求業者停業。另外業者施工都要求提出防護與消防計畫。

侯友宜說，每次公安事件都要省思檢討，希望別重蹈覆轍，他在台北服務多年，遇過快樂頌KTV、神話KTV等事件，雖然現在已經有進步，但還是無法完全阻絕類似悲劇。

侯友宜說，每個案子背後，有許多政府長期忽略，不管是申報、現場施作到現場處理都有值得思考，新北市跟其他大城市都要引以為鑑。

侯友宜說，他當公安小組組長這麼多年，他一直要求公安不能手軟，手軟造成的傷痛，要怎麼去面對苦難家屬？每次公安小組檢查，或其他單位主管業務，都有責任義務要從嚴，可以給業者改善期，但絕對沒有寬容之地。

侯友宜更撂狠話說，你把消防安全設備關掉，嚴重的我就行政執行法勒令停業，大家可能會說違反比例原則，但「公安哪裡有比例原則，確保生命安全，就是我的比例原則」。

侯友宜說，新北市是發展中的城市，全民要養成公安意識與態度，不僅這6000多個甲類場所，還有交通車、娃娃車、補習班，要求主管業務不能手軟，否則只是害死下個被害者，要站在消費者立場把關，謹記教訓。

(中時 )