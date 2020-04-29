為與民眾「捷」伴歡度母親節，高捷公司舉辦「2020捷伴護媽咪，溫馨母親月」活動，推出「三人捷伴行，媽媽免費搭」、「醫護藥週日免費搭」及「幸福快遞 溫馨傳情」主題活動，希望營造溫馨母親節，以感謝媽媽們及因為疫情奔波辛苦的各類醫護藥人員！

高捷公司於母親節當日推出「三人捷伴行，媽媽免費搭」活動，只要媽媽與同行親友(需三人以上同時進站)，至服務台主動告知站務人員，其中一位媽媽可享不限里程免費搭乘高雄捷運。同時自疫情爆發以來，第一線的醫護藥人員無私奉獻，為力挺所有醫護藥、防疫人員辛勞並致上崇高的敬意，於五月份每週日(5/3、5/10、5/17、5/24、5/31)推出「醫護藥週日免費搭」活動，只要至服務台主動告知站務人員，並出示醫事人員執業執照、醫療院所識別證或藥師證等，均可於當日不限里程免費搭乘高雄捷運。

高捷公司今年再創意推出「幸福快遞 溫馨傳情」活動，在高捷R9中央公園站設置LED互動愛心牆，當民眾坐在牆前長椅拍照，只要「坐好坐滿」愛心牆就會出現燈光，放閃甜蜜，歡迎民眾於5/1至5/10期間前往活動牆面拍照合影，將照片上傳個人臉書並寫下對母親的感言，完成指定任務前100名不用抽獎即可兌換超萌高捷少女絨毛束口袋乙個。各項主題活動詳情，可至高捷公司官網或FB粉絲團查詢。

高捷公司表示，母親節向來是大家非常重視的節日，特別感謝所有防疫第一線辛勞的醫護藥人員，因為有你們守護台灣這片土地，我們才能安心安穩的居住，在全世界疫情嚴峻之時，因為有「你們的超前防疫，我們才能一起攜手捷伴同行」。希望藉由溫馨母親月的活動，表達高捷對辛勤醫護藥人員的關懷及感謝，也希望大家配合防疫觀念，搭乘捷運帶媽媽外出時，別忘了應戴口罩，才能放心安心地歡度母親佳節。

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