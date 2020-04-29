東生華製藥(8432)宣布，與酷氏基因合作的安蓓基因檢測服務5月起正式上線，提供精準的分子基因檢測服務。

子宮內膜癌好發於40歲以上之婦女。未生育、初經較早或停經較晚、肥胖、糖尿病患者、多囊性卵巢症候群都是高風險族群。此外，長期接受荷爾蒙治療的乳癌患者，也須特別注意子宮內膜增生而導致子宮內膜癌發生機率的增加。

子宮內膜癌最常見的臨床症狀為非經期出血，其他可能出現的症狀包括解尿疼痛、骨盆痛等。但是非經期出血發生的原因很多，其與癌症的專一性較低，加上目前並沒有較為可靠、簡便的臨床篩檢工具，故臨床上多以高度侵入性的子宮內膜採樣手術來進行檢測。根據醫學研究指出，侵入式的採樣手術容易造成出血、感染、子宮穿孔、子宮腔沾黏、子宮內膜受損、腹腔臟器受傷等問題

安蓓基因檢測服務為酷氏基因所開發，其技術具有創新性與獨特性，且獲國內外專利保護，其技術原理係透過「甲基化特異性聚合連鎖反應MS-qPCR（Methylation-Specific qPCR）」，定性偵測抹片檢體中特定基因的甲基化狀態。安蓓基因檢測可輔助醫師用以評估受檢者是否為子宮內膜癌的高危險群，檢驗結果可提供醫師作為是否執行高度侵入性內膜組織採檢的參考。

東生華表示，為提供更好的產品與服務，持續擴充產品線，除原本的液態切片（Liquid Biopsy）技術外，安蓓基因檢測服務的正式啟動除了強化公司在基因檢測市場上的競爭優勢，也可望為國內生醫產業帶來新的成長動能。

(工商 )