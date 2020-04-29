35歲港星楊秀惠2019年與圈外人葉世揚海外密婚，之後赴香港以及馬來西亞辦理結婚註冊手續；近日她更爆出喜訊，在馬來西亞誕下一名女兒，升格當母親。

楊秀惠2003年參加的《馬來西亞華裔小姐競選》奪得冠軍，更獲得「最上鏡小姐」、「完美體態小姐」、「清新可人小姐」和「優雅小姐」等5殊榮。後來陸續演出多部電視劇，如《造王者》、《法證先鋒》、《鬼同你OT》等，接著轉型投資美妝店，從事美容產品生意，業務拓及新加坡、馬來西亞、澳門等地。

感情方面，楊秀惠一向低調，2019年悄悄地與大3歲的圈外人葉世揚在海外結婚。沒想到還沒一年再度傳出好消息，楊秀惠在2020年母親節誕下女兒。

楊秀惠在IG幸福寫下，「今年的母親節，我可以以母親的身分慶祝了，相比原定的時間提前收到了最珍貴的母親節禮物，在馬來西亞因為疫情和行動管制的原因，baby出生的過程真的一點也不容易，不斷出現很多變數和突發事件。但慶幸我的女兒終於安全出世了，謝謝醫護人員悉心照顧。她也盼望，世界盡快抗疫成功。

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(中時電子報)