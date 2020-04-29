英國蘇格蘭「尼斯湖水怪」的傳說流傳已久，至今仍有大批民眾和專家前往當地，希望有幸目睹水怪的真面目，只是大多數人皆是「乘興而去，敗興而歸」；但近日在英國有一名55歲的「資深水怪迷」目擊到水怪游泳，並錄下2分鐘的影片佐證。

根據《每日郵報》報導，住在英國蘇格蘭多尼戈爾郡（Donegal）的「資深水怪迷」歐法奧哈加恩（Eoin O'Faodhagain）22日在厄克特灣（Urquhart Bay）進行觀察時，在湖面發現一個長達30英尺（約9公尺）的黑色生物。在他錄下的影片中可以看到，「水怪」浮在水面，隨後慢慢潛入水中消失，這部影片目前已被「尼斯湖水怪觀光登記處」官方認證為有史以來所拍攝到最大的水怪形體錄像。

據歐法奧哈加恩表示，自己最早是在1987年7月目擊到尼斯湖水怪，而這經驗讓他很興奮，使他多年來不斷造訪當地追尋水怪的蹤影。此外，他也提到這已是他2020年以來第3次目睹水怪的身影了。他表示，因為正值疫情期間，湖面沒有航行的船隻，讓湖水非常平靜，才能清楚的看到水怪。

報導指出，去年「尼斯湖水怪」總共被人目擊到18次，相較往年高出許多目擊率。不過，就在去年9月，有來自紐西蘭的研究人員提取了尼斯湖湖水中的DNA進行檢測後發現，「水怪」很有可能只是「巨型鰻魚」。不論真相為何，唯一可以確定的是，這個傳說中的生物，令人們不斷造訪當地只為一睹牠的廬山真面目，而光是這樣一年就能為蘇格蘭帶來約4100萬英鎊（約台幣15億元）的經濟效益。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)