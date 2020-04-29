蔡政府針對中小企業拋出總額度達9千億的紓困貸款方案，如今被質疑是真撒錢、假紓困。時代力量立委邱顯智指出，公股行庫為達政策的放款目標，竟下令把放款件數列為績效評比，有行員被逼急了甚至拜託不缺錢的企業「今天來搬錢」；他說，相關通令白紙黑字證據確鑿，證明這種貸款手段根本已讓紓困淪為大撒幣。

因應疫情衝擊，蔡政府接連兩波推出的紓困方案，其中金額最高的就屬針對勞工個人、小商家、中小企業推出7種低利貸款方案，總貸款額度達到9千億元。

但時代力量立委邱顯智今指出，土銀、合庫、一銀、華南銀、彰銀、台灣中小企銀、兆豐等公股行庫，近期在政策壓力下，紛紛下令要求分行把錢貸出去，甚至有銀行把放款件數列為KPI績效評比，導致有行員在壓力下，根本就不管對方是否需要紓困，就拼命想把錢貸出去，「有人還找自己的兄弟姊妹來貸款，就是非得把錢貸出去不可。」

邱顯智舉例，一名新竹的中小企業主就向他投訴說，這陣子曾1天內接到3通來自同一行庫的行員電話，要他幫忙辦理紓困貸款；但這名企業主實在不缺資金，當場回絕，結果對方1天連打3通，讓他不禁詢問為何不找真正有需要的人？結果行員竟回稱「真正需要資金的，代表財務也許真的有狀況」，這次只是為了做到長官指示的業績，所以拜託這位企業主能否當天有空就去搬錢。

邱顯智更提出各公股行庫要求行員辦理紓困貸款的資料。他說，像土地銀行的指令就是「全體總行區同仁以1人1個月1戶為目標」；華南銀行的指令為「請4月24日前每分行完成送保申請5件，4月底前完成20件」。

邱顯智說，彰銀甚至下公文通知各區營運處處長說，「本行僅承作111件，甚至少於2家民銀銀行；本行在8家公股行庫排名中，僅領先第8名的兆豐銀12件」，「請特別留意，兆豐銀於近期主管機關會議遭到多次責難後，已積極強化紓困業務作為，本行如果成為實績最差的銀行，勢將面臨諸多不利因素。」

邱顯智更秀出兆豐銀的內部簡訊，他說內容提到「你們分行掛蛋該如何處理？」「剛剛董事長召集開會針對紓困案作出嚴厲的批評與指示，請各位分行經理照分配的額度在本周五完成受理及核准」。甚至有訊息直白寫著「請大家齊心齊力把這件事做好，讓首長好過一點。」

邱顯智強調，紓困貸款方案是好事，他也支持把錢借給有需要的人；問題是，現在公股銀行為達政策目標，竟把貸款件數列入KPI指標，導致行員硬是把錢貸給不需要貸款的人；甚至於有行員認為真正需要資金的人，代表財務已經出狀況，寧可把錢貸給不需要的人。

「今天你為了KPI把錢撥出去，問題是紓困貸款額度有限，到時真正有需要貸款的人該怎麼辦？這項政策恐怕已經本末倒置。」邱顯智說，公股銀行的錢是人民的血汗錢，面對紓困貸款，當然要照顧最需要的人，呼籲公股行庫落實紓困貸款的意義，設法想出在KPI之外，能真正落實紓困美意的辦法。

值得注意的是，邱顯智說，事前已詢問相關公股行庫董事長，結果對方都說沒有這種事，但相關公文指令白紙黑字清清楚楚，擺明了是對立法院說謊。更甚者，各行庫原已同意派員參加今天記者會，但上午8點多突然透過國會聯絡人表明不克前來，「講話不實在，又不願意接受監督，真的非常無奈」。

(中時 )