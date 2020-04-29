台北林森錢櫃火警造成5人喪命，業者難辭其咎，負責監督的台北市政府也陷入危機，各界批評聲浪不斷，追查真相。不過，網友意外發現，新黨籍台北市議員侯漢廷曾力挺柯文哲選總統，對他的評價極高，誇他是「政治人物典範」。

防疫「逆時中」、錢櫃大火、愛將頻出包，柯文哲麻煩一樁接一樁，在PTT也引發網友熱議。有人就翻出2017年侯漢廷一則臉書貼文，表示若中華民國等於台灣，柯文哲可以當總統，如果共產黨統一台灣，老共可以接受他當特首，且台灣多數人民會信任他，相信他能為台灣人民爭取權益。

文中，侯漢廷更大讚柯文哲是「政治人物典範」、「政治明星」，在被國民兩黨邊緣化的情況下，人民都成為柯文哲堅強的後盾，放眼台灣政壇，無人具備如此魅力。侯漢廷認為，柯文哲不斷在進步、團隊越來越強，還有什麼可以嫌棄？「柯文哲的時代才正要開始」。

只是事過境遷，柯文哲似乎從神壇上掉落，批評聲浪不斷，也讓他的形象受到影響，政治聲量也越來越低了。

(中時電子報)