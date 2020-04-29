國內每1000名兒童中，有3名單側聽力損失，目前單側聽損，在身障量表判定為正常，無法列入身心障礙者，因此申請不到身障手冊，也無法獲得電子耳、助聽器或是FM系統等輔具補助等相關資源，民進黨立委莊競程爭取將單側聽損者納入身心障礙資格，並修改現行身心障礙者鑑定辦法，放寬認定標準。

立委莊競程接獲社團法人中華順風耳之友協會理事長陳惠琪陳情，指國內每1000名兒童中，就有3名單側聽力損失，目前單側聽損，在身障量表判定為正常，無法列入身心障礙者，因此申請不到身障手冊，也無法獲得電子耳、助聽器或是FM系統等輔具補助等相關資源窘境。

莊競程指出，單側聽損者，在工作上或是社交上屬於弱勢族群，聽障鑑定重點在優耳（聽力最好的耳朵）聽力要達55分貝以上才符合申請殘障手冊資格。如一耳全聾，但另一耳的聽力不到55分貝以上，仍未達申請身心障礙手冊的標準，他將協調衛福部提出身心障礙認定標準的修正。

惠琪表示，單側聽損者，因常聽不清楚他人說話聲音，或因所聽取的聲音響度較小，常需要對方重複所說的話，或要求他人說話大聲一點，久而久之，造成不太願意與人交談或溝通的情形，直接影響社交與自身情緒。

莊競程說，將單側聽損加進教師身障知能訓練的課程，提案送到今年6月的身心障礙鑑輔大會討論，提升老師的身障知能，減少學童求學過程中遭受不必要的誤解和傷害。

(中時 )