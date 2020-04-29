究竟為什麼幾乎規格與 iPhone 8 一樣，甚至還有多處升級的第 2 代 iPhone SE，能賣得這麼便宜(NT$14500起跳)？或許魔鬼就藏在細節中。有網友發現，入手的新 iPhone SE 的觸覺回饋觸控(Haptic Touch)功能，在通知中心、鎖定畫面中通通失效。而且根據外媒的了解，這並不是一個軟體上的「bug」，很可能是蘋果有意為之。

據了解，新 iPhone SE 在 24 日正式開賣後，隨即有使用者發現觸覺回饋觸控(Haptic Touch)功能在通知中心、鎖定畫面當中無法使用。若要進一步檢視通知的內容，僅能往左撥動通知接著點選「檢視」才能進行，手續更為繁瑣。而在其他支援觸覺回饋觸控的 iPhone 機種中，都可以在通知中心、鎖定畫面中使用觸覺回饋觸控，呼叫出進一步的菜單來控制。

在 iPhone 11 Pro Max 的通知中心裡使用觸覺回饋觸控，多個 App 都支援進一步的菜單，可顯示更詳細的內容。(iPhone 11 Pro Max截圖／黃慧雯製）

在第2代 iPhone SE的通知中心裡使用觸覺回饋觸控，無法呼叫出進一步功能，僅能左撥後透過檢視功能來代替。(第2代iPhone SE截圖／黃慧雯製）

蘋果在 iPhone XR 上開始導入的觸覺回饋觸控功能，可用於 App 圖式來進行分享、重新排列App位置，或者進一步呼叫出特定的 App 功能(內容因App而異)；也可用在控制中心，呼叫出深層菜單(例如點選螢幕亮度，可以呼叫出關閉夜覽、原彩顯示、深色模式的按鈕等)；另外也可用在通知中心、鎖定畫面之中。如今新 iPhone SE 觸覺回饋觸控上的缺失，則使僅出現在應用於通知中心、鎖定畫面等情況，在其他觸覺回饋觸控可使用的功能上，都同樣支援。

Fwiw. this is not a bug. It's not an ideal situation for me (I use notification actions dozens of times a day every day). Haptic works in many other ways on iPhone SE, but not on notifications. https://t.co/2SqFKKGlZG — Matthew Panzarino (@panzer) April 27, 2020

這項看似功能上的缺失，也隨後被媒體發現並且予以關注。《9to5mac》報導指出，類似例子先前在 iPhone XR 也曾出現過，不過之後蘋果後續透過軟體更新來修復。然而，新 iPhone SE 的情況跟之前 iPhone XR 的例子並不相同，報導引述《Tech Crunch》主編 Matthew Panzarino 的說法指出，新 iPhone SE 的觸覺回饋觸控功能在控制中心、鎖定畫面中無法執行並非「bug」，而是按照蘋果預期的情況在運行。換句話說，新 iPhone SE 的使用者可以不用期待蘋果會推送軟體更新來改變此一情況。

蘋果在 iPhone 6s 這一代推出全新的 3D Touch 功能，讓使用者可以透過深壓特定區域(例如 App 圖式、App 通知、控制中心等功能)，會進一步出現第二層菜單的功能。然而這項功能可能因為使用頻率不高，再加上納入在手機中會添加成本、也使得手機機身厚度增大等因素，在 iPhone XR 這一代率先被取消，改為觸覺回饋觸控功能(同年的 iPhone XS 系列仍保有)，並且在 iPhone 11 系列中全數替換為觸覺回饋觸控。觸覺回饋觸控功能藉由「長壓」來代替 3D Touch 的深壓(或者說用力壓)的操控方式，自 iPhone XR 這一代進化至今，功能已經逐漸完善，能與當初的 3D Touch 相比。但是，新 iPhone SE 很可惜並未完整繼承觸覺回饋觸控的所有功能，這一點消費者在入手前後，可以多加考量。

(科技)