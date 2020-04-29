後天就是五一勞動節，受新冠肺炎疫情衝擊，勞動部預計5月初無薪假人數衝破2萬。國民黨智庫今天邀集工會代表共同舉行「蔡總統連任後的第一道勞動難題」記者會，藍委洪孟楷抨擊，無薪假人數與民眾感受有很大落差，雖然企業有報備，但仍存在黑數；藍委林奕華要求勞動部保障青年最低薪資，避免重蹈22K覆轍。

智庫執行長高永光引言，蔡英文總統說勞工是她心頭最軟一塊肉，他聽起來就是勞工易被軟土深掘，尤其一例一休修惡，雖持續調整基本工資，但根本趕不上物價消費，加上新冠肺炎疫情爆發，無薪假人數直逼2萬，讓真正需要勞工紓困的人得不到幫助，國民黨發現金主張更直接且普及。

國民黨立委洪孟楷質問，無薪假人數才接近2萬，抑或已經接近2萬？民眾實際感受與勞動部公布的數字差異甚大，不希望政府美化數字，反之應確實掌握，雖然企業有報備，但存在黑數，因有些雇主要求勞工先休積假，或者私下簽定協議。

洪孟楷說，民進黨的發現金方式遠水救不了進火，無法讓需要民眾得到照顧，有中小企業反映申請紓困貸款，卻遭銀行窗口刁難，因銀行也怕呆帳，呼籲政府要和銀行站在一起。他秀出外送平台徵才廣告，直指外送平台謊稱和外送員是夥伴關係，規避勞基法規定，呼籲政府硬起來，將外送員一併納入勞保處理。

國民黨立委林奕華指出，衛福部推出受疫情影響導致生計困難，無法安葬者可申請急難救助，其中一項條件是家戶存款與收入未達每月最低生活費1.5倍，聽到真是吐血，這是救窮而非救困。

因應畢業季到來，勞動部推出安穩青年就業計畫，鼓勵雇主聘用新鮮人，政府每月補助雇主1萬2千元，共6萬名額，為期12個月。林奕華說，近日民調顯示，高達45.8％青年擔憂此計畫恐拉低薪資，為避免重蹈22K狀況，要求政府保障青年最低薪資，比如底薪3萬元。

台灣勞工總會理事長王裕文說，現今外送員宅經濟正夯，也延伸出派遣勞工變相淪勞務承攬問題，勞工權益缺乏雇主保障，批蔡英文並未兌現立法保護勞工承諾。與會的全國勞工聯合總會常務監事譚秋英抱怨，政府僅開放1個月讓工會申請紓困，時程太感，一般大概都是3個月才夠。

政大教授成之約表示，勞動部自今年起提撥經費撥補勞保，但現在預算可能都拿去疫情紓困，提醒政府要如期撥補，另批評自營業者納入勞保政策只聞樓梯響，未見人下樓。

(中時 )