受到2019冠狀病毒疾病蔓延全球影響，研調機構IC Insights調降今年記憶體市場預估，預期將與去年持平，低於第一季預期之年成長14%，但預期明後年市場將恢復強勁成長，逐年成長逾2成。

在新冠肺炎全球大流行之前，IC Insights預測今年記憶體市場將強勁增長14%。不過，因疫情全球大流行影響，對今年記憶體市場展望轉趨保守，預期將僅持平表現。

IC Insights預期，記憶體市場明後年均可望強勁成長，2021年估達到1331億美元，年成長約21%，2022年記憶體市場將再強勁成長29%，屆時才可望超越2018年創下的1633億美元紀錄，達到1710億美元。IC Insights並預期，全球記憶體市場2019年至2022年的複合年增長率為15.7%。

回顧近年記憶體市場表現；IC Insights指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場疲軟，壓抑2015年與2016年整體記憶體市場增長，2017年與2018年DRAM與NAND Flash市場回溫，推升整體記憶體市場分別成長64%及26%。但在經歷2年強勁成長後，2019年記憶體市場反轉向下，IC Insights統計，2019年記憶體市場營收1104億美元，衰退32%。

(時報資訊)