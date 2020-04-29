美股消息面：

1.投資人看好歐美開始解封重啟經濟將帶動原油需求回溫，以及外媒報導敘利亞北部一艘油輪遭炸彈攻擊，至少10人罹難，周二全球指標布蘭特期油上漲0.47美元或2.4%，收在每桶20.46美元。儲油空間不足的擔憂揮之不去，周二紐約6月期油收跌0.44美元或3.4%，為每桶12.34美元，惟受油輪爆炸消息帶動，盤中一度升至每桶13.69美元。

2.美國石油協會（API）周二公布，上周（截至4月24日）美國原油與餾分油庫存增加，汽油庫存減少。上周美國原油庫存增加1,000萬桶，為5.1億桶，少於市場預估的增加1,060萬桶。庫欣原油庫存增加250萬桶。上周煉油廠每日產量增加1.1萬桶。上周汽油庫存減少110萬桶，市場預期為增加250萬桶。餾分油庫存增加550萬桶，超出市場預估的增加360萬桶。上周美國原油進口每日增加22萬桶。

3.標普/凱斯席勒（S&P/Case-Shiller）美國2月20大城市房價指數年漲3.47%，超出分析師預期的年漲3.19%與1月的上升3.12%。經季調後，美國20大城市房價指數月漲0.45%，亦高於分析師預估的月漲0.35%與1月的月升0.35%。

4.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國4月消費者信心指數為86.9，遠低於3月下修後的118.8，並落後市場預期的87.9，創下2014年來新低。

5.美國商務部公布，3月商品貿易逆差初值為642億美元，較2月的599億美元擴大，並超出市場預期的逆差550億美元。3月進口額月減2.4%，為1918.66億美元；出口額月減6.7%，為1276.47億美元。

(時報資訊)