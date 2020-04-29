左起：中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩，日前在記者會中拿鬱金香合照。(鄭郁蓁攝)

台灣防疫滿100天，對抗新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心每日開記者會，鐵人團隊已超過100天沒有休假。疾管署長周志浩日前一度在記者會中打瞌睡、閉目養神30秒，讓網友心疼「浩浩累壞了」，周志浩則透露，這一百天來「天天都有驚喜」，有一件事最讓他感動。

台灣防疫有成，中央流行疫情指揮中心在28日的記者會上，類似總結這一百天來的心得，周志浩表示，自從指揮中心成立以來，天天有驚奇，但國人都很沉穩，一關一關的度過難關，最讓他感動的是，「台灣是團結的社會、對國家有信心」。

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今年1月20日開立，由衛福部長陳時中擔任指揮官，其他包括疾管署長周志浩、指揮中心發言人莊人祥、台大副校長張上淳、副指揮官陳宗彥被網友譽為「防疫五月天」。

面對疫情來勢洶洶，鐵人團隊不敢鬆懈，自春節以來已超過100天沒有休假，他們的身體狀況也備受關注。除了被視為抗疫英雄的衛福部長陳時中曾在記者會上數度「燒聲」咳嗽，指揮官周志浩也一度在記者會中打瞌睡，讓網友心疼簡直累壞了，忍不住勸他們快點放假！

(中時電子報)