台北市林森錢櫃大火奪走5條人命，錢櫃老闆剛好又是年代集團董事長練台生，讓大家都在看，年代電視台主播張雅琴究竟會如何播報、評論這場大火。而張雅琴也在節目中說，「不管今天錢櫃老闆是誰？做錯了我們都要批評」、「該怎麼報就怎麼報」，甚至一度哽咽，仍遭網友批評雙重標準，酸說「張雅琴是有播啦，但是播了三小？」

有網友在PTT發文指出，張雅琴播報錢櫃大火新聞時，只單純說明火災結果和發現的缺失，接著就說錢櫃高層願意負責，高層難過到凌晨都還在痛哭，「哭什麼哭啊！主播也哭、錢櫃也哭，就只會哭是不是，難怪連事情都做不好」，質疑高層落淚也能拿來當報導。而且北市才6間錢櫃，檢查竟有4間不合格，大多是防火管理、廣播設備不符合規定，「就算其他沒在施工的錢櫃，同樣都不安全好嗎？」

對此，網友紛紛留言，「講一大堆，是要罵老闆了沒」、「全程扯東扯西就是不敢提練台生，一直甩鍋給包商」、「平常的霸氣呢？」、「幹譚德塞那麼大聲，現在不敢公幹錢櫃老闆，雙標的嘴臉實在夠噁心」。但也有人緩頰，「職業倫理的問題了，逼她講老闆壞話幹嘛」。

(中時電子報)