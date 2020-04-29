陸媒《環球時報》29日社評指出，美國新冠肺炎確診病例突破100萬例，成為全球唯一確診病例破百萬國家，相當於5個義大利的確診病例數。此外，美國累計死亡病例超過了5.6萬。此前一天，全球感染新冠肺炎人數超過300萬，也就是說，每3個感染者中就有1個美國人。美國政府對不起自己的人民，也愧對世界。

社評表示，把國家搞成這個樣子，美國政府按理說應當至少做三件事，第一是向自己的人民道歉，承認政府在抗疫上出現了失誤；第二是總結教訓，讓接下來的抗疫硬核起來，盡量減少民眾的感染和傷亡；第三是推動國際合作，為在全球範圍內圍殲新冠病毒創造條件，因為抗疫不可能在一國內最終勝利。

但是美國政府這三條一條也沒做，美國的在野力量也沒有配合聯邦政府在這個特殊時期把美國社會團結起來，而是各自瞄準大選，都將競選利益置於整個國家戰勝疫情的利益之上。不能不說，這是美國人民的悲哀。

社評稱，美式民主政治已經走向極化，它在這個重要的歷史關頭無法拿出國家執政力量的真正擔當，也拿不出美國社會的團結。那個國家在打一場亂仗，損失巨大，贏回的東西卻很少。感染人數已經到達破百萬的關口，但是美國的抗疫仍然沒有理出章法，防控的體系性建設幾乎談不上，今後會是什麼樣高度不確定。

社評抨擊，向中國大陸甩鍋是個很惡俗的招數，它只能幫聯邦政府和共和黨轉移公眾視線，撈取一些競選利益，卻絲毫無助於改善美國的抗疫形勢，也無助於全社會的必要反思。這種局面的形成恰是美國政治上無力的表現，堪稱飲鴆止渴。

社評認為，感染100萬人和死亡5.6萬人肯定不是接近美國疫情上限的位置。美國人民，尤其是窮人仍處於新冠病毒的嚴重威脅之下。有錢的美國人還好辦一些，他們能夠躲在家裡避疫，即使被感染上，也能夠得到更好的救治。窮人則不得不繼續奔波找食，他們染病和死亡的幾率都要高得多。一個超級大國不該在這場嚴酷的疫情中如此領跑。醒醒吧，美國。

(中時 )