對於1968APP人潮示警功能遭外界質疑精準度不佳，交通部長林佳龍29日在立法院表示會滾動式來修正，交通部也會作為橋梁提供給執行單位來檢討修正，另外，有旅宿業者反映，不該以特定飯店做為警示熱點，林強調已經有建議不要針對個別飯店，要以精確經緯度跟周邊區域來提供資訊。

交通部已邀中華電信大數據處、高公局開會討論失真問題，指出人潮門檻值未考量各熱點承載容量，導致資訊失真，已請中華電信攜回，希望在五一連假前完成改善。

(中時 )