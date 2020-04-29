1968APP遭質疑精準度不佳 林佳龍：會滾動式來修正 16:512020/04/29 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍29日在立法院接受訪問。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於1968APP人潮示警功能遭外界質疑精準度不佳，交通部長林佳龍29日在立法院表示會滾動式來修正，交通部也會作為橋梁提供給執行單位來檢討修正，另外，有旅宿業者反映，不該以特定飯店做為警示熱點，林強調已經有建議不要針對個別飯店，要以精確經緯度跟周邊區域來提供資訊。 交通部已邀中華電信大數據處、高公局開會討論失真問題，指出人潮門檻值未考量各熱點承載容量，導致資訊失真，已請中華電信攜回，希望在五一連假前完成改善。 (中時 ) #飯店 #質疑 #林佳龍 #1968APP #人潮 #示警 #功能 #精準度 也許您會感興趣 推薦閱讀 五一連假 林佳龍：熱門景點將實施總量管制 12:072020/04/25 政治 國內自製PM2.5感測器 精準度大提升 13:192020/04/26 生活 1968APP新增熱點警示 林佳龍籲下載 19:382020/04/26 生活 連假出遊先看App 234個人潮熱點三色示警 09:312020/04/27 生活 防疫車隊司機領錢等30天 林佳龍承諾4月底前發 12:152020/04/27 生活 開放客機載貨 林佳龍：已成航空公司活路 12:442020/04/27 財經 1968APP 立委實測質疑精準度 04:102020/04/28 生活新聞 北港公園人潮比朝天宮還多 示警APP令人不解 17:102020/04/28 生活 黃偉哲砲轟1968App 林佳龍坦言有聯繫他 09:152020/04/29 生活 航空業500億專案融資 林佳龍：4月底前可撥款 09:252020/04/29 生活 政治熱門新聞 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網斷言三慘況 - 政治 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 心死？前太陽花成員：民進黨只是較善用網路的國民黨 - 政治 遭爆常到練台生家吃飯 柯：那是小英不是我 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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