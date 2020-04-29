按照往年慣例，大陸市縣「兩會」一般在每年一、二月份舉行，但由於新冠肺炎疫情，今年兩會被推遲。如今，隨著疫情趨緩，山西忻州、臨汾、長治等多地，在確保安全無虞的前提下，將會現場加上視訊會議的「混搭」方式召開兩會。-

當前新冠疫情防控進入常態化，因此仍須避免人群聚集。在這樣的限制下，山西多地推出「線上兩會」，除滿足疫情需要、因地制宜，也是對5G技術應用的實測。

地方兩會的會議內容主要為回顧前一年工作並部署新一年工作，對地方社會經濟發展相當重要。日前因防疫考量將兩會推遲，經過各方評估，決定採取線上模式召開兩會，以將風險降到最低。

防疫特殊時期，一些地方“兩會”由線下變為線上的形式創新，在當下其實並不顯得突兀。一方面，疫情期間，從中央到地方，不少新聞發布會都是採取線上模式，技術基礎和社會各方面的接受度此前都有過鋪墊。另一方面，疫情影響之下，各種慣例都在被重新檢視和調整，地方兩會能夠因地制宜、與時俱進，也是地方政府應變能力與權衡下的結果。

不過，作為一種新的會議模式，地方線上兩會的效果仍有待評估，相較實體會議，優缺點還有待釐清。且各地的兩會是否都需要以視訊方式召開，還需要綜合技術評估，以及地方的疫情防控形勢而定，評價線上兩會的指標仍然是議事品質。

(中時 )